Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
1
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.90
П2
11.00
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Флетчер об удалении Лейси с «Брайтоном»: «Просто смешно по сравнению с тем, как фолили против “МЮ” всю игру. Ши разочарован, потому что ему не все равно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер прокомментировал удаление Ши Лейси в концовке матча с «Брайтоном» (1:2).

Источник: Спортс"

18-летний форвард «МЮ» получил две желтых карточки и был удален на 89-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии. Второе предупреждение Лейси заработал, ударив мячом о газон.

"Желтая карточка Ши Лейси просто смешна по сравнению с тем, как фолили против нас на протяжении всего матча, в итоге он допустил ошибку и был удален. На мой взгляд, судейство оставляло желать лучшего.

Он разочарован, потому что ему не все равно, он понимает и знает, что извлечет из этого урок. В его таланте нет сомнений, сегодня ему пришлось нелегко, но мы верим в Ши. Он один из наших самых интересных молодых игроков, и я уверен, что на «Олд Траффорд» в будущем он получит шанс исправиться", — сказал Флетчер.