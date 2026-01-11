Флетчер об удалении Лейси с «Брайтоном»: «Просто смешно по сравнению с тем, как фолили против “МЮ” всю игру. Ши разочарован, потому что ему не все равно»

18-летний форвард «МЮ» получил две желтых карточки и был удален на 89-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии. Второе предупреждение Лейси заработал, ударив мячом о газон.
"Желтая карточка Ши Лейси просто смешна по сравнению с тем, как фолили против нас на протяжении всего матча, в итоге он допустил ошибку и был удален. На мой взгляд, судейство оставляло желать лучшего.
Он разочарован, потому что ему не все равно, он понимает и знает, что извлечет из этого урок. В его таланте нет сомнений, сегодня ему пришлось нелегко, но мы верим в Ши. Он один из наших самых интересных молодых игроков, и я уверен, что на «Олд Траффорд» в будущем он получит шанс исправиться", — сказал Флетчер.