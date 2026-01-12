Оуэн Харгривз: «Раньше в “МЮ” были Коул, Йорк, Шерингем, Сульшер, потом пришли молодые Роналду, Руни, Тевес. Не только Шешко должен забивать — это слишком большое бремя для одного»

Словенский нападающий «МЮ» забил в двух матчах подряд — «Брайтону» в Кубке Англии (1:2) и дважды «Бернли» в АПЛ (2:2).
"Он здорово пробил головой. Он показал, что представляет угрозу, и я думаю, что ему есть куда расти. В физическом плане он обладает выдающимися качествами. Думаю, он будет становиться все лучше и лучше. Но забивать должен не только Беньямин Шешко.
Раньше у «Юнайтед» было четыре-пять нападающих. На ум приходят Энди Коул, Дуайт Йорк, Тедди Шерингем, Оле-Гуннар Сульшер. Затем пришли молодые ребята — Уэйн Руни, Криштиану Роналду, [Карлос] Тевес.
Должен быть не только Беньямин Шешко, молодой игрок, который все еще учится. Мы видели это с Расмусом Хейлундом, и в итоге он ушел в аренду. Итак, еще один молодой парень, который пытается взять на себя бремя забивать все голы — думаю, для одного игрока это слишком", — сказал Харгривз в эфире TNT Sports.