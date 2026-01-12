Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Если бы судья показал красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»

«Если бы судья показал красную, никто не смог бы ничего возразить, потому что это удар без возможности сыграть в мяч… да еще и сзади. Это не эпизод для ВАР, но если судья показал бы красную прямо на поле, ее пришлось бы принять», — заявил Итурральде.