Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Если бы судья показал красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»

Асенсио, находясь сзади, нанес удар по ноге Педри на 56-й минуте финала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» одержала победу со счетом 3:2. Судья Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку «сливочных» желтую карточку.
«Если бы судья показал красную, никто не смог бы ничего возразить, потому что это удар без возможности сыграть в мяч… да еще и сзади. Это не эпизод для ВАР, но если судья показал бы красную прямо на поле, ее пришлось бы принять», — заявил Итурральде.
Изображение: кадр из трансляции.
Эксперт также согласился с прямой красной карточкой Френки де Йонгу на 90-й минуте за фол на Килиане Мбаппе.
«Это очень высокий подкат… он выставляет шипы и не делает никакого движения, чтобы убрать ногу», — добавил Итурральде.