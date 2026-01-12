Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Если бы судья показал красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о нарушении защитника «Реала» Рауля Асенсио на хавбеке «Барсы» Педри.

Источник: Спортс"

Асенсио, находясь сзади, нанес удар по ноге Педри на 56-й минуте финала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» одержала победу со счетом 3:2. Судья Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку «сливочных» желтую карточку.

«Если бы судья показал красную, никто не смог бы ничего возразить, потому что это удар без возможности сыграть в мяч… да еще и сзади. Это не эпизод для ВАР, но если судья показал бы красную прямо на поле, ее пришлось бы принять», — заявил Итурральде.

Изображение: кадр из трансляции.

Эксперт также согласился с прямой красной карточкой Френки де Йонгу на 90-й минуте за фол на Килиане Мбаппе.

«Это очень высокий подкат… он выставляет шипы и не делает никакого движения, чтобы убрать ногу», — добавил Итурральде.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше