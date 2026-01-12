Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах». Райзен о новом турнире

Президент «БроукБойз» Артем Райзен высказался о новом турнире Напике.

Источник: Спортс"

"На составы в Напике всем ##### [пофиг]. Денег в команде нет, поэтому никого брать не будем. Рынок свободных агентов состоит из тех, кто много работает и у них на выходных рабочие смены. Самое важное — это то, как будут освещать турнир.

Даже самый скучный матч можно сделать интересным, если ты этого сильно захочешь. Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах. Все равно будут играть футболисты«, — сказал президент “БроукБойз”.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике — Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева.