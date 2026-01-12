«Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах». Райзен о новом турнире

"На составы в Напике всем ##### [пофиг]. Денег в команде нет, поэтому никого брать не будем. Рынок свободных агентов состоит из тех, кто много работает и у них на выходных рабочие смены. Самое важное — это то, как будут освещать турнир.
Даже самый скучный матч можно сделать интересным, если ты этого сильно захочешь. Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах. Все равно будут играть футболисты«, — сказал президент “БроукБойз”.
В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике — Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.
В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева.