Георгий Черданцев: «Мог представить все что угодно, кроме перехода Дивеева в “Зенит”. ЦСКА потерял сильнейшего российского защитника. Не знаю, как эту позицию собираются закрывать»

— Кто больше выиграл от трансферов Дивеева и Лусиано?
— Удивительный трансфер. Сначала не поверил. Мог представить все что угодно, кроме перехода Дивеева в «Зенит». На мой взгляд, это самый сенсационный трансфер внутри России за последнее время, даже покруче перехода Соболева. Причины не знаю.
ЦСКА потерял сильнейшего российского защитника в РПЛ, а «Зенит» его, наоборот, приобрел. Учитывая количество легионеров, для «Зенита» это особенно актуально. Найти второго центрального защитника команде было проблематично, стабильную пару Нино так и не нашли. Пробовали и Эраковича, и Дркушича, и Алипа. Все не то. Для клуба это мощнейшее усиление обороны.
Единственное, вопрос вызывает состояние Дивеева, насколько знаю, у него постоянные проблемы с ногой. Думаю, что врачи клуба сделали соответствующие обследования. С футбольной точки зрения «Зенит» получил колоссальное усиление, это игрок, который разгружает состав с точки зрения паспорта. Понятно, что это игрок основного состава.
Что касается Лусиано, то это хорошее решение с обеих сторон. У «Зенита» перебор в линии нападения. Это классный и качественный футболист, который по объективным причинам некуда ставить. Держать такого качественного игрока на лавке — слишком большая роскошь. ЦСКА не хватало нападающего, они получили классного игрока, который может сыграть и с фланга, и в центре, плюс уже адаптированный к России, с пониманием чемпионата. Во всех смыслах трансфер для ЦСКА в плюс.
Но если сравнивать между клубами, то «Зенит» больше выиграл. Они получили того, кого им надо, на ту позицию, которую надо, и избавились от игрока неосновного состава. ЦСКА же получил с одной стороны игрока основного состава, но потерял сильнейшего защитника и лидера. Дивеев и важные голы забивал, был лучшим бомбардиром в какой‑то момент.
Не знаю, как ЦСКА собирается эту позицию закрывать, это невосполнимая потеря. Ушел Роша, теперь ушел и Дивеев, это основная пара центральных защитников. За счет кого компенсировать эти риски? Жоао Виктор и Лукину проигрывал конкуренцию в каких‑то матчах. Есть Мойзес, но зачем убирать его с фланга? Для команды, которая может цепляться за чемпионство, это латание дыр.
Уверен, что ЦСКА будет докупать сильного игрока в центр обороны. По факту, на данный момент эти два трансфера в пользу «Зенита», — сказал Черданцев.