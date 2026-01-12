Георгий Черданцев: «Мог представить все что угодно, кроме перехода Дивеева в “Зенит”. ЦСКА потерял сильнейшего российского защитника. Не знаю, как эту позицию собираются закрывать»

Что касается Лусиано, то это хорошее решение с обеих сторон. У «Зенита» перебор в линии нападения. Это классный и качественный футболист, который по объективным причинам некуда ставить. Держать такого качественного игрока на лавке — слишком большая роскошь. ЦСКА не хватало нападающего, они получили классного игрока, который может сыграть и с фланга, и в центре, плюс уже адаптированный к России, с пониманием чемпионата. Во всех смыслах трансфер для ЦСКА в плюс.