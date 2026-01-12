Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.30
П2
3.63
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
4
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.10
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.75
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Арбитр после ВАР отменил пенальти в ворота «Ювентуса» за фол Локателли. Затем Феличани назначил 11-метровый против «Кремонезе» за игру рукой Баскиротто

«Ювентус» получил право пробить пенальти после отмены одиннадцатиметрового в собственные ворота.

Источник: Спортс"

Туринцы принимают «Кремонезе» (3:0, перерыв) в 20-м туре Серии А.

На 24-й минуте главный арбитр Эрманно Феличани усмотрел фол со стороны Мануэля Локателли, накрывавшего Денниса Юнсена в штрафной площади. Судья собирался назначить пенальти, но после просмотра эпизода на ВАР изменил свое изначальное решение.

На 33-й минуте Кефрен Тюрам пробил по воротам «Кремонезе» из середины штрафной. Федерико Баскиротто заблокировал удар, но мяч отскочил во вскинутую руку защитника гостей. Судья назначил одиннадцатиметровый.

Кенан Йылдыз не сумел переиграть вратаря Эмиля Аудеро с пенальти, однако был точен на добивании — 3:0.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.