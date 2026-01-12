Арбитр после ВАР отменил пенальти в ворота «Ювентуса» за фол Локателли. Затем Феличани назначил 11-метровый против «Кремонезе» за игру рукой Баскиротто

Туринцы принимают «Кремонезе» (3:0, перерыв) в 20-м туре Серии А.
На 24-й минуте главный арбитр Эрманно Феличани усмотрел фол со стороны Мануэля Локателли, накрывавшего Денниса Юнсена в штрафной площади. Судья собирался назначить пенальти, но после просмотра эпизода на ВАР изменил свое изначальное решение.
На 33-й минуте Кефрен Тюрам пробил по воротам «Кремонезе» из середины штрафной. Федерико Баскиротто заблокировал удар, но мяч отскочил во вскинутую руку защитника гостей. Судья назначил одиннадцатиметровый.
Кенан Йылдыз не сумел переиграть вратаря Эмиля Аудеро с пенальти, однако был точен на добивании — 3:0.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.