Правительство Габона отменило решение об исключении Обамеянга из сборной и отстранении команды после вылета с Кубка Африки. Министр спорта выберет нового тренера

"Федерация футбола Габона (FEGAFOOT) информирует национальное и международное спортивное сообщество о том, что правительственные меры по отстранению национальной сборной и исключению игроков Пьера-Эмерика Обамеянга и Брюно Экюэля-Манга после неудовлетворительных результатов сборной на Кубке Африки были отменены в понедельник, 12 января 2026 года.