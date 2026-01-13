Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.07
П2
4.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.75
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Правительство Габона отменило решение об исключении Обамеянга из сборной и отстранении команды после вылета с Кубка Африки. Министр спорта выберет нового тренера

Правительство Габона частично отменило меры, принятые в отношении национальной футбольной сборной.

Источник: Спортс"

Ранее Габон вылетел с Кубка Африки, не набрав ни одного очка в группе. Ее опередили команды Кот-д’Ивуара, Камеруна и Мозамбика.

После этого правительство страны объявило о решении распустить тренерский штаб Тьерри Муюма, отстранить национальную команду до дальнейшего уведомления, а также исключить игроков Брюно Экюэля-Манга и Пьера Эмерика Обамеянга из команды.

"Федерация футбола Габона (FEGAFOOT) информирует национальное и международное спортивное сообщество о том, что правительственные меры по отстранению национальной сборной и исключению игроков Пьера-Эмерика Обамеянга и Брюно Экюэля-Манга после неудовлетворительных результатов сборной на Кубке Африки были отменены в понедельник, 12 января 2026 года.

В своем письме к FEGAFOOT министр спорта Пол Ульрих Кессани подчеркнул особую важность предстоящих событий, в частности, жеребьевки Кубка Африки 2027 года.

Кроме того, министр спорта призвал FEGAFOOT предпринять необходимые шаги для предоставления ему всех практических деталей по выбору нового тренерского штаба.

FEGAFOOT приветствует этот позитивный результат", — сообщается в пресс-релизе федерации.