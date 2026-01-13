Слот про 4:1 с «Барнсли»: «У “Ливерпуля” были хорошие голы, но недостаточно моментов. Игра была слишком напряженной вплоть до последних 5−10 минут»

Об игре.
«Я доволен забитыми нами голами — это были красивые голы. Но я думаю, что игра была слишком напряженной слишком долго, потому что при счете 2:0 пропущенный гол затруднил нам игру вплоть до последних 5−10 минут. Так что да, хорошие голы, но недостаточно моментов при владении мячом».
О результативной ошибке Собослаи.
«Я не думаю, что так следует поступать в матче Кубка Англии или Кубка английской лиги, в товарищеском матче или даже на тренировке. Это странный выбор, и у меня тоже есть свое мнение по этому поводу, но я предпочитаю оставить это при себе и обсудить с Домиником».
О выступлении Виртца, вышедшего на замену.
«Если ты выходишь на поле на полчаса, забиваешь гол, делаешь голевую передачу и создаешь еще несколько хороших моментов, определенно можно сказать, что он привнес в команду что-то креативное. Именно это нам было нужно сегодня», — сказал Слот.