Слот про 4:1 с «Барнсли»: «У “Ливерпуля” были хорошие голы, но недостаточно моментов. Игра была слишком напряженной вплоть до последних 5−10 минут»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Барнсли» (4:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

Источник: Спортс"

Об игре.

«Я доволен забитыми нами голами — это были красивые голы. Но я думаю, что игра была слишком напряженной слишком долго, потому что при счете 2:0 пропущенный гол затруднил нам игру вплоть до последних 5−10 минут. Так что да, хорошие голы, но недостаточно моментов при владении мячом».

О результативной ошибке Собослаи.

«Я не думаю, что так следует поступать в матче Кубка Англии или Кубка английской лиги, в товарищеском матче или даже на тренировке. Это странный выбор, и у меня тоже есть свое мнение по этому поводу, но я предпочитаю оставить это при себе и обсудить с Домиником».

О выступлении Виртца, вышедшего на замену.

«Если ты выходишь на поле на полчаса, забиваешь гол, делаешь голевую передачу и создаешь еще несколько хороших моментов, определенно можно сказать, что он привнес в команду что-то креативное. Именно это нам было нужно сегодня», — сказал Слот.