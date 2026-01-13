Слот про 4:1 с «Барнсли»: «У “Ливерпуля” были хорошие голы, но недостаточно моментов. Игра была слишком напряженной вплоть до последних 5−10 минут»

«Я не думаю, что так следует поступать в матче Кубка Англии или Кубка английской лиги, в товарищеском матче или даже на тренировке. Это странный выбор, и у меня тоже есть свое мнение по этому поводу, но я предпочитаю оставить это при себе и обсудить с Домиником».