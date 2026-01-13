Рамуш о судействе с «Парижем»: «Они вели себя неспортивно весь матч. Арбитр должен предотвращать подобное, но он позволил событиям идти своим чередом. Это неприятно»

Команда Луиса Энрике уступила «Парижу» со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка Франции. Игру обслуживал арбитр Рудди Буке.
О матче.
«Наша команда играла в свою игру, они молодцы, потому что показали хороший футбол. Я считаю, что арбитр позволил событиям развиваться своим чередом, а соперники совершали неспортивные действия, на что он ничего не сделал и не сказал. Это было неспортивно с самого начала и до конца. И так не должно было происходить, потому что арбитры существуют для того, чтобы следить за соблюдением правил и предотвращать подобные вещи. Мы здесь, чтобы играть, и видеть такое очень неприятно».
О загруженном календаре «ПСЖ».
«Да, у нас было много матчей, но это не оправдание. Мы готовы, мы команда высшего уровня. Мы готовимся каждый день. Теперь все закончилось, и мы ничего не можем с этим поделать. Есть другие соревнования, которые мы хотим выиграть», — сказал Рамуш в интервью beIN Sports.