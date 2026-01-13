Лучано Спаллетти: «Интер» и «Наполи» показали футбол высочайшего уровня. «Юве» еще нужно совершенствоваться, чтобы сравниться с ними, мы должны сделать шаг вперед"

Сегодня туринская команда разгромила «Кремонезе» со счетом 5:0 в 20-м туре Серии А.
"На такой работе, как у нас, никогда не знаешь, что может случиться. Всегда есть сюрпризы, нужно все обдумать и оценить, но есть то, что происходит поле.
Мы провели хороший матч против соперника, который знает, какую работу должна выполнять такая команда, как «Кремонезе». Их тренер знает, в какой категории находится его команда. Благодаря небольшому везению, игра приняла определенное направление".
О матче «Интера» и «Наполи».
«Я смотрел игру, они показали футбол высочайшего уровня, играли открыто. У них работают два тренера, которые знают, что делают. Нам все еще нужно совершенствоваться [чтобы достичь их уровня], мы должны сделать еще шаг вперед. Но я вижу большое желание».
О ситуации с пенальти.
«Не было ни одного из двух пенальти, на мой взгляд», — сказал Спаллетти.