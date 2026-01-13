Ричмонд
Тренер «Барнсли» Хурихэйн о пасе Собослаи пяткой перед голом в ворота «Ливерпуля»: «Я слегка разочарован. Не думаю, что он поступает так в матчах с “Арсеналом”, “

Главный тренер «Барнсли» Конор Хурихэйн высказался о результативной ошибке Доминика Собослаи в матче против «Ливерпуля» (1:4) в 3-м раунде Кубка Англии.

Источник: Спортс"

На 40-й минуте венгерский футболист недалеко от ворот перехватил мяч, к которому бежал вингер «Барнсли» Адам Филлипс. Он вошел в свою штрафную площадь и попытался отдать пас пяткой, находясь на линии вратарской — передачу перехватил прессинговавший его Филлипс. Англичанин одним касанием отправил мяч в ворота.

— Я немного разочарован нашим голом, если честно. Я не думаю, что этот игрок поступает так в матчах против «Челси», «Арсенала» или в Лиге чемпионов. Я слегка разочарован этим, говоря откровенно. Но мои игроки молодцы.

— Думаете, такая ошибка говорит о некотором неуважении и ленивом отношении к игре?

— Да, я на самом деле не думаю, что он делает так в АПЛ против «Арсенала», «Челси», «Манчестер Сити», матчах Лиги чемпионов. Так что, очевидно, это разочаровывает, — заявил Хурихэйн.