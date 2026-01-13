Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Агент Дивеева о разговоре защитника и Челестини перед переходом в «Зенит»: «Игрок дал понять, что ему вызов интересен, что это предложение интереснее и с точки зрения финансов»

Олег Еремин, агент защитника Игоря Дивеева, прокомментировал переход футболиста из ЦСКА в «Зенит».

Источник: Спортс"

— Какую роль сыграла позиция Фабио Челестини? По нашей информации, он сам был не против ухода Дивеева и выступал за обмен, потому что ему важно было приобрести Гонду.

— У меня сложилось мнение, что Челестини — мудрый тренер. Фабио понимает, что игрок с недостаточным уровнем мотивации вряд ли сможет принести клубу максимальную пользу.

У Игоря и Фабио был разговор. Игрок дал понять, что ему этот вызов интересен, что это предложение интереснее и с точки зрения финансов.

При этом не было такого, что Дивеев сказал, что на 100% хочет уйти. Просто Челестини понял, что Игорю хочется что-то поменять.

В итоге все сложилось в конфигурацию, когда ЦСКА получает форварда, которого искал, а Дивеев — новый вызов. Сделка очень сложная, многоступенчатая. Такие обмены — редкость.

В данном случае все сложилось гармонично с точки зрения интересов всех сторон, — сказал Олег Еремин.