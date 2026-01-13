Черданцев о «Спартаке»: «Российского тренера не будет, пока Кахигао директор. Приход любого иностранного специалиста — начинать все заново без каких‑то перспектив. Чистая рулетка»

Пока Франсис Кахигао является спортивным директором, никакого российского тренера не будет. Человек назначает того, кого он знает, с кем может разговаривать на одном языке в прямом и переносном смысле. «Спартаку» от этого не легче. Приход любого иностранного тренера — это значит начинать все заново без каких‑то перспектив. Чистая рулетка, вдруг пойдет.