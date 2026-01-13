Черданцев о «Спартаке»: «Российского тренера не будет, пока Кахигао директор. Приход любого иностранного специалиста — начинать все заново без каких‑то перспектив. Чистая рулетка»

— Убеждает ли опыт Карседо до «Спартака»?
— Нет. Но я не удивлен.
Пока Франсис Кахигао является спортивным директором, никакого российского тренера не будет. Человек назначает того, кого он знает, с кем может разговаривать на одном языке в прямом и переносном смысле. «Спартаку» от этого не легче. Приход любого иностранного тренера — это значит начинать все заново без каких‑то перспектив. Чистая рулетка, вдруг пойдет.
Нельзя с уверенностью сказать, что у него ничего не получится. Также нельзя сказать, что он добьется успеха.
Когда тот же Ваноли возглавлял «Спартак», были мнения скептиков, но он выиграл Кубок России и остается последним тренером, взявшим трофей с командой. Назначение понятное с учетом того, кто является спортивным директором.
Сейчас в «Спартаке» поменялось руководство, пришел новый генеральный директор, пришел Мовсесьян. Следующий шаг — смена спортивного директора. Но для этого нужно подготовиться.
На данный момент логично, что спортивный директор отвечает за назначение главного тренера. Нашел по его мнению подходящую кандидатуру, согласовал, утвердил. Получится у него или нет — не знает никто, в том числе и «Спартак», — сказал Георгий Черданцев.