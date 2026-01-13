Валерий Гладилин: «Стоимость победы в чемпионате СССР была намного выше, чем завоевание еврокубка. Все республики имели свою команду, выиграть было сложно и престижно»

Стоимость победы в чемпионате СССР была намного выше, чем завоевание еврокубка. Тогда и европейские турниры еще не набрали свою силу, они не были авторитетными и раскрученными. Чемпионат СССР было выиграть сложно. Хотя еврокубки выигрывали и Киев, и Тбилиси.