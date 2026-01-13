Ричмонд
Валерий Гладилин: «Стоимость победы в чемпионате СССР была намного выше, чем завоевание еврокубка. Все республики имели свою команду, выиграть было сложно и престижно»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин согласился с мнением, что победа в чемпионате СССР была более ценной, чем в еврокубке.

Ранее бывший игрок московского «Динамо» Анатолий Байдачный заявил: «Победа в чемпионате СССР была значимее, чем выигрыш еврокубка. На матчи “Спартака” и “Динамо” по 100 тысяч человек приходило».

"Я согласен, что победа в чемпионате СССР была более значима, чем выигрыш еврокубка. Все республики имели свою основную команду, поэтому выиграть чемпионат страны было очень престижно.

Стоимость победы в чемпионате СССР была намного выше, чем завоевание еврокубка. Тогда и европейские турниры еще не набрали свою силу, они не были авторитетными и раскрученными. Чемпионат СССР было выиграть сложно. Хотя еврокубки выигрывали и Киев, и Тбилиси.

А сейчас у нас уровень чемпионата России такой, что нам сложнее выигрывать еврокубки", — сказал Гладилин.