Дивеев о переходе в «Зенит»: «Важный и ответственный шаг для меня. Хочу прогрессировать и приносить пользу команде. Знаю требования Семака, представляю его футбол»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о своем переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

Источник: Спортс"

— Игорь, мы рады приветствовать вас в «Зените»! Поделитесь эмоциями.

— Этот переход — важный и ответственный шаг для меня. Я с большим уважением отношусь к «Зениту», хочу прогрессировать и приносить пользу команде.

— Вы знакомы с Сергеем Семаком еще со времен выступления за «Уфу». Уже успели поговорить с ним, обсудить что-то?

— Да, мы работали с Сергеем Богдановичем, когда я ездил на зимние сборы с основой уфимского клуба, поэтому знаю его требования, представляю, в какой футбол он играет. Скоро начнется предсезонная подготовка, мы встретимся там и обсудим все детали.

— С кем из зенитовцев общаетесь лучше всего? Спрашивали их о чем-то перед переходом?

— Думаю, с теми, кто приезжает в сборную России, причем не только с игроками, но и с ребятами из медицинского штаба. У нас хороший контакт.

— Когда вы присоединитесь к команде?

— 15 января, когда все соберутся в Дохе перед началом первых сборов. Там всех увижу и со всеми познакомлюсь!

— Уже выбрали себе игровой номер?

— Да. Думаю, все поймут — всю жизнь, с самого детства, я играю под 78-м номером, возьму его и здесь.

— 78 — один из автомобильных кодов Санкт-Петербурга. Судьба?

— В каком-то смысле да, потому что я здесь оказался (улыбается).

— Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

— Так как это только начало нашего совместного пути, надеюсь на вашу поддержку и отличную атмосферу на стадионах. До встречи! — сказал Дивеев.