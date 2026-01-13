Дивеев о переходе в «Зенит»: «Важный и ответственный шаг для меня. Хочу прогрессировать и приносить пользу команде. Знаю требования Семака, представляю его футбол»

— Игорь, мы рады приветствовать вас в «Зените»! Поделитесь эмоциями.
— Этот переход — важный и ответственный шаг для меня. Я с большим уважением отношусь к «Зениту», хочу прогрессировать и приносить пользу команде.
— Вы знакомы с Сергеем Семаком еще со времен выступления за «Уфу». Уже успели поговорить с ним, обсудить что-то?
— Да, мы работали с Сергеем Богдановичем, когда я ездил на зимние сборы с основой уфимского клуба, поэтому знаю его требования, представляю, в какой футбол он играет. Скоро начнется предсезонная подготовка, мы встретимся там и обсудим все детали.
— С кем из зенитовцев общаетесь лучше всего? Спрашивали их о чем-то перед переходом?
— Думаю, с теми, кто приезжает в сборную России, причем не только с игроками, но и с ребятами из медицинского штаба. У нас хороший контакт.
— Когда вы присоединитесь к команде?
— 15 января, когда все соберутся в Дохе перед началом первых сборов. Там всех увижу и со всеми познакомлюсь!
— Уже выбрали себе игровой номер?
— Да. Думаю, все поймут — всю жизнь, с самого детства, я играю под 78-м номером, возьму его и здесь.
— 78 — один из автомобильных кодов Санкт-Петербурга. Судьба?
— В каком-то смысле да, потому что я здесь оказался (улыбается).
— Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?
— Так как это только начало нашего совместного пути, надеюсь на вашу поддержку и отличную атмосферу на стадионах. До встречи! — сказал Дивеев.