Вальдано о назначении Арбелоа в «Реал»: «Альваро знает клуб изнутри и снаружи. Безусловно, он очень хорошо осведомлен о том, что происходит в главной команде»

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался о назначении Альваро Арбелоа главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо.

Источник: Спортс"

Ранее 42-летний специалист тренировал молодежные команды «Реала». В мае он возглавил «Кастилью».

"Он знает клуб изнутри и снаружи, так как работает в нем на протяжении многих лет. Он знает Хаби Алонсо и, безусловно, очень хорошо осведомлен о том, что происходит в главной команде.

Нам остается только ждать и следить за тем, как он будет строить команду, которая будет претендовать на победу во всех турнирах, чего всегда и ожидают от «Реала», — сказал Вальдано.

Что мы знаем про Арбелоа-тренера? Заменил Хаби в «Реале».