Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед — 70,6%. Его результат лучше, чем у Зидана в оба периода работы в клубе

Лучше этот показатель только у четырех специалистов (в зачет шли тренеры как минимум с 30 матчами во главе клуба) — Мануэля Пеллегрини (75% побед в 48 играх), Жозе Моуринью (71,9% в 148), Радомира Антича (71% в 39) и Карло Анчелотти (70,8% в 353 играх).