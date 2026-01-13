Ричмонд
Матч-центр
Ринат Билялетдинов об обмене Дивеева на Гонду: «Зенит» больше выиграл, обезглавил ЦСКА — конкурента. Это их системная работа — ранее забрали Глушенкова, неожиданно в Питере оказался Соболев"

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об обмене между ЦСКА и «Зенитом».

Состав клуба из Санкт-Петербурга пополнил защитник Игорь Дивеев, в московсский клуб перешел форвард Лусиано Гонду.

«На первый взгляд, больше выиграл “Зенит”, он обезглавил конкурента, это их системная работа. Ранее забрали Глушенкова, неожиданно в Питере оказался Соболев. Если отмотать назад — Сергеев, Ахметов, Волков, еще раньше — Азмун, Набиуллин, Оздоев.

Практика приобретения сильных российских игроков — нормальная селекционная политика. Но при этом ослабляется соперник в борьбе за чемпионство.

ЦСКА придется очень постараться, чтобы заменить Дивеева, это была ключевая фигура в обороне", — уверен Билялетдинов.