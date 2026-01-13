Ричмонд
Кэррик о назначении в «МЮ»: «Это большая честь, я знаю, чего стоит добиться здесь успеха. Мы готовы показать болельщикам игру, которую они заслуживают»

Майкл Кэррик прокомментировал назначение на пост временного главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

Клуб объявил о назначении 44-летнего специалиста до конца сезона.

«Возглавить “Манчестер Юнайтед” для меня большая честь. Я знаю, чего стоит добиться здесь успеха, сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь тех стандартов, которых мы ожидаем от этого невероятного клуба, и которые, как мы знаем, эта команда более чем способна показать.

Я уже работал со многими игроками и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы, я верю в их талант, преданность делу и способность добиться успеха.

В этом сезоне нам еще есть за что бороться, мы готовы объединить всех и показать болельщикам ту игру, которую они заслуживают своей преданной поддержке«, — приводит слова Кэррика пресс-служба “МЮ”.