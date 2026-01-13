Кэррик о назначении в «МЮ»: «Это большая честь, я знаю, чего стоит добиться здесь успеха. Мы готовы показать болельщикам игру, которую они заслуживают»

«Возглавить “Манчестер Юнайтед” для меня большая честь. Я знаю, чего стоит добиться здесь успеха, сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь тех стандартов, которых мы ожидаем от этого невероятного клуба, и которые, как мы знаем, эта команда более чем способна показать.