Беллингем опроверг информацию о конфликте с Алонсо: «Бред. Искренне сочувствую тем, кто верит каждому слову этих клоунов и их “источников”

Ранее появилась информация, что Беллингем, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде не принимали идеи тренера. В понедельник контракт «Реала» с Алонсо был расторгнут по соглашению сторон.
Заявление Беллингема было опубликовано в его официальном приложении со скриншотами тезисов из материалов ряда СМИ.
«До сих пор я слишком многое пропускал мимо ушей, надеясь, что правда рано или поздно откроется. Но, честно говоря… Какой же это бред. Искренне сочувствую людям, которые ловят каждое слово этих клоунов и их “источников”.
Не верьте всему, что вы читаете, время от времени их нужно привлекать к ответственности за распространение такого рода разрушительной дезинформации ради кликов и дополнительных обсуждений", — говорится в сообщении.