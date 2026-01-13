Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
12.75
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
14.01
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Германия
14.01
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Беллингем опроверг информацию о конфликте с Алонсо: «Бред. Искренне сочувствую тем, кто верит каждому слову этих клоунов и их “источников”

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем раскритиковал журналистов, сообщивших о проблемах в отношениях игроков с Хаби Алонсо.

Ранее появилась информация, что Беллингем, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде не принимали идеи тренера. В понедельник контракт «Реала» с Алонсо был расторгнут по соглашению сторон.

Заявление Беллингема было опубликовано в его официальном приложении со скриншотами тезисов из материалов ряда СМИ.

«До сих пор я слишком многое пропускал мимо ушей, надеясь, что правда рано или поздно откроется. Но, честно говоря… Какой же это бред. Искренне сочувствую людям, которые ловят каждое слово этих клоунов и их “источников”.

Не верьте всему, что вы читаете, время от времени их нужно привлекать к ответственности за распространение такого рода разрушительной дезинформации ради кликов и дополнительных обсуждений", — говорится в сообщении.