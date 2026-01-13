«ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство. Лусиано и Баринов закрыли две важные позиции». Глушаков о трансферах армейцев

— Можно ли назвать этот трансфер одним из самых громких внутри России?
— Наверное, да. Самое главное, чтобы он был счастлив в ЦСКА, у него все получилось. Мало кому удается играть в одной команде всю карьеру.
— Что Баринов может дать ЦСКА?
— У них нет опорного полузащитника, поэтому они закроют эту позицию. Баринов — опытный футболист, будет помощником для ЦСКА. Однозначно, он идет в стартовый состав.
— ЦСКА станет чемпионом?
— Если смотреть на трансферы, то Лусиано из «Зенита» и Баринов закрыли две важные позиции. И ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство, — сказал Глушаков.