«ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство. Лусиано и Баринов закрыли две важные позиции». Глушаков о трансферах армейцев

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Можно ли назвать этот трансфер одним из самых громких внутри России?

— Наверное, да. Самое главное, чтобы он был счастлив в ЦСКА, у него все получилось. Мало кому удается играть в одной команде всю карьеру.

— Что Баринов может дать ЦСКА?

— У них нет опорного полузащитника, поэтому они закроют эту позицию. Баринов — опытный футболист, будет помощником для ЦСКА. Однозначно, он идет в стартовый состав.

— ЦСКА станет чемпионом?

— Если смотреть на трансферы, то Лусиано из «Зенита» и Баринов закрыли две важные позиции. И ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство, — сказал Глушаков.