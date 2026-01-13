Винисиус не попрощался с Алонсо в соцсетях. Вингера «Реала» упоминали в числе игроков, не принимавших идеи тренера

В понедельник мадридский клуб расторг контракт с тренером по соглашению сторон. Команду возглавил Альваро Арбелоа, работавший в «Кастилье».
После объявления об отставке Алонсо большинство игроков «Реала» попрощались с тренером через соцсети. Винисиус по-прежнему не отреагировал на уход главного тренера — как сообщает ESPN, бразилец не планирует этого делать.
Кроме того, об уходе Алонсо не высказались Трент Александер-Арнолд и Франко Мастантуоно.
Напомним, ранее Винисиус не упомянул Алонсо в посте с извинениями за реакцию на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге 26 октября (2:1). Утверждалось, что бразилец сделал это намеренно.