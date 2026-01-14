Ричмонд
Генич о переходе Баринова в ЦСКА: «Это имиджевый удар для “Локо”. Вера, Годяев и Карпукас вряд ли компенсируют потерю лидера на поле и в раздевалке»

Комментатор Константин Генич назвал переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА имиджевым ударом для железнодорожников.

Источник: Спортс"

— Для «Локомотива» уход капитана в ЦСКА — имиджевый удар?

— Безусловно, это имиджевый удар. И все попытки уже нового руководства клуба оказались, к сожалению, тщетны. Все‑таки заходить на пост генерального директора амбициозному Борису Ротенбергу и сразу же терять своего капитана, при этом подписав новый контракт с главным тренером, это репутационная и не самая хорошая история. Думаю, новый босс «Локомотива» пытался ситуацию вырулить в позитивную сторону, поэтому срок контракта увеличился, возможно, и финансовые условия. Но Дима человек стержневой, с характером, и если он кому‑то дал обещание, пожал руку, то слово держит.

— Кем заменить Баринова?

— Думаю, пришедший Вера, а также Годяев, Карпукас и другие вряд ли компенсируют потерю лидера на поле и в раздевалке, — сказал Генич.