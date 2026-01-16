Ричмонд
«Атлетико» рассматривает трансфер Касадо из «Барсы», если не удастся подписать Гомеса из «Вулвс» (Marca)

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо вошел в список потенциальных трансферов «Атлетико», сообщает Marca. 22-летний игрок — один из вариантов, находящихся на рассмотрении спортивного руководства мадридцев, возглавляемого Матеу Алемани.

Источник: Спортс"

Хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес, об интересе к которому сообщалось ранее, считается основным кандидатом на подписание, однако клуб задумывается об альтернативах.

«Атлетико» пока не обсуждал с «Барсой» возможную сделку, но есть вероятность, что Касадо согласится на трансфер, чтобы получать больше игрового времени. Испанец задумывается об участии в чемпионате мира и хочет регулярно играть и расти.

Если мадридцам не удастся заключить сделку по Гомесу, они готовы обратиться к кандидатуре Марка.

В текущем сезоне Касадо провел 13 матчей в Ла Лиге, сделав 1 результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.