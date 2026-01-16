Агент Баринова о словах Дзюбы: «Он знает, что говорит. Артем видел, как “Локо” расставался с игроками»

Форвард «Акрона» ранее сказал о «Локомотиве»: «Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот — Баринов».
"Артем — взрослый парень, наверное, он знает, что говорит, как бы он видел и насколько. Я понимаю, что по отношению к нему было, как он понимает, некорректное расставание. Он видел, как с другими партнерами расставались, он находился внутри.
Наверное, он, исходя из этого, сделал такой комментарий. Я видел только внешнюю картину и сам не могу судить, что там было на самом деле", — заявил Кузьмичев.