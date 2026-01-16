Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
7.68
П2
1.11
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.08
П2
1.93
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Агент Баринова о словах Дзюбы: «Он знает, что говорит. Артем видел, как “Локо” расставался с игроками»

Владимир Кузьмичев, агент Дмитрия Баринова и Алексея Батракова, оценил слова Артема Дзюбы о «Локомотиве».

Источник: Спортс"

Форвард «Акрона» ранее сказал о «Локомотиве»: «Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот — Баринов».

"Артем — взрослый парень, наверное, он знает, что говорит, как бы он видел и насколько. Я понимаю, что по отношению к нему было, как он понимает, некорректное расставание. Он видел, как с другими партнерами расставались, он находился внутри.

Наверное, он, исходя из этого, сделал такой комментарий. Я видел только внешнюю картину и сам не могу судить, что там было на самом деле", — заявил Кузьмичев.