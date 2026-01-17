Экс-капитан Ирана Шоджаеи о гибели футболистов во время протестов в стране: «Когда FIFPro и ФИФА планируют отреагировать!!!»

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. По данным The Human Rights Activists News Agency, жертвами столкновений демонстрантов с силами безопасности стали более 2571 человека. Более 18 100 были задержаны.
Ранее сообщалось, что во время этих событий в Иране погибли бывший футболист, Моджтаба Таршиз, баскетболист Ахмад Хосравани и футбольный тренер Мехди Лавасани. Также стало известно о смерти 17-летнего футболиста Ребина Моради, застреленного правительственными силами страны.
"По поводу народных протестов в Иране, в ходе которых также были убиты три футболиста.
Когда FIFPro и ФИФА планируют отреагировать!!!" — написал Шоджаеи в соцсети.
Масуд прикрепил к публикации фотографию убитых Моджтаба Таршиза и его жены, на которой они запечатлены с двумя дочерьми.
Изображение: instagram.com/masoudsshojaei.