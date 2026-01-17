Ричмонд
Арбелоа о работе в «Реале»: «Тренерам всегда нужно время, которого нет. Но у меня фантастические игроки, календарь меня не пугает. Я очень мотивирован, стараюсь быть бойцом»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации в команде.

Источник: Спортс"

Ранее мадридцы уступил «Альбасете» (2:3) в игре ⅛ финала Кубка Испании. Это был первый матч под руководством Арбелоа после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба.

— Каков, по вашему мнению, предел неудач?

— Я не устанавливаю никаких пределов, я много раз терпел неудачи. Я оказался здесь, двигаясь не от успеха к успеху, у меня были очень хорошие, но и очень трудные времена, которые заставили меня улучшиться. Вот почему я твердо верю, что неудачи заставляют тебя становиться лучше.

— В чем вы нуждаетесь после этой головокружительная недели?

— Тренерам всегда нужно время, которого у нас нет. Но мне ничего не нужно, правда. Календарь такой, какой он есть, и это меня не пугает и не беспокоит. Все, что мне нужно, это такие же фантастические игроки, как те, которые у меня есть. Я очень взволнован, очень мотивирован. Я всегда стараюсь быть настоящим бойцом, и мне повезло, что у меня необыкновенный состав. Мы готовы, — сказал Арбелоа.

В субботу «Мадрид» примет «Леванте» в 20-м туре Ла Лиги.