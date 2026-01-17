Дело о 130 нарушениях «Ман Сити» могут рассматривать еще год или больше. Независимые судьи пока не приняли решение (The Independent)

Отмечается, что никто из не задействованных в процессе лиц не имеет ни малейшего представления о том, когда судьи на самом деле вынесут решение. Первоначальное решение, скорее всего, будет касаться только ответственности клуба, и те, кто знаком с ситуацией, «на 100% уверены», что клуб подаст апелляцию на любой результат, который они сочтут неблагоприятным. Манкунианцы настаивают на своей невиновности.