Дело о 130 нарушениях «Ман Сити» могут рассматривать еще год или больше. Независимые судьи пока не приняли решение (The Independent)

Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» может снова существенно затянуться.

Источник: Спортс"

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Позднее The Times сообщил, что речь идет не о 115, а о 130 нарушениях — когда Премьер-лига только объявила об обвинениях, возникла путаница в отношении некоторых правил. Лиге пришлось внести правки.

В декабря сообщалось, что слушания по делу завершились, и вердикт могут вынести в январе.

По словам источников, знакомых с ходом процесса, рассмотрение дела может продолжаться еще как минимум год, а возможно, и гораздо больше, пишет The Independent.

Также стало известно, что независимая коллегия из трех судей еще не приняла решения, о чем сообщил сам клуб, опубликовав годовые отчеты в декабре.

Отмечается, что никто из не задействованных в процессе лиц не имеет ни малейшего представления о том, когда судьи на самом деле вынесут решение. Первоначальное решение, скорее всего, будет касаться только ответственности клуба, и те, кто знаком с ситуацией, «на 100% уверены», что клуб подаст апелляцию на любой результат, который они сочтут неблагоприятным. Манкунианцы настаивают на своей невиновности.

Другие источники утверждают, что в соответствии с правилами Премьер-лиги будет лишь небольшое количество оснований для апелляции, которая займет не более года, если только в деле не обнаружатся существенные недостатки.