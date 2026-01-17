Ричмонд
Жена Смолова о том, что Аршавин убрал психолога из академии «Зенита»: «Из-за маскулинности контакт с эмоциональным состоянием воспринимается как слабость. Почему такая зашоренность?»

Карина Смолова, жена экс-футболиста сборной России Федора Смолова, отреагировала на то, что Андрей Аршавин убрал психолога из академии «Зенита».

Аршавин занимает в «Зените» должность заместителя председателя правления по спортивному развитию и курирует клубную академию.

"Очень жаль, что в российском футболе совершенно не хотят развивать психологическое направление, которое так необходимо профессиональным спортсменам. Каждый из них сталкивается с невероятным давлением, ожиданиями, тревогами и переживаниями.

Это очень большая нагрузка на психику, которая влечет за собой травмы. Часто футболисты не могут справиться с эмоциональным напряжением, потому что никто им не дает этих инструментов. А потом многие удивляются, почему появляется такой большой риск попасть в зависимость от алкоголя и ставок.

Спортивная психология — это целое направление, которое учитывает весь этот контекст. И в идеале в каждом клубе должно быть подразделение, которое работает с командой, а не один тренер, чья задача в первую очередь результат, а не эмоциональное состояние одного спортсмена.

Хотя о чем я говорю, до сих пор читаю заголовки, что очередной футболист сказал, что депрессии не существует. Понятно, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость, но это же в первую очередь влияет на профессиональный успех. Почему же такая зашоренность?" — написала Истомина в телеграм-канале.