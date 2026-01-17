Александр Гришин: «Дивеев — дополнительный российский паспорт в “Зените”, который развяжет руки Семаку. Хорошее усиление»

Я считаю, это хорошее усиление для «Зенита». Хороший защитник уровня сборной России. В ЦСКА Дивеев не вписывался в схему Челестини с высокой линией обороны, для которой нужна хорошая скорость. Дивеев — не самый скоростной футболист. Также у ЦСКА нет проблем с лимитом, так что обмен Дивеева на Лусиану они провели очень грамотно", — заявил Гришин.