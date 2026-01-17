Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.08
П2
1.93
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Александр Гришин: «Дивеев — дополнительный российский паспорт в “Зените”, который развяжет руки Семаку. Хорошее усиление»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил переход Игоря Дивеева в «Зенит».

Источник: Спортс"

"Вероятно, Дивеев и Нино станут основной парой центральных защитников петербургской команды. Дивеев — это дополнительный российский паспорт в команде, который развязывает руки Сергею Семаку. Вы знаете, что он нередко ставил Александра Соболева в состав потому, что иначе не хватало паспортов под лимит.

Я считаю, это хорошее усиление для «Зенита». Хороший защитник уровня сборной России. В ЦСКА Дивеев не вписывался в схему Челестини с высокой линией обороны, для которой нужна хорошая скорость. Дивеев — не самый скоростной футболист. Также у ЦСКА нет проблем с лимитом, так что обмен Дивеева на Лусиану они провели очень грамотно", — заявил Гришин.