Украинец Ванат забил победные голы в трех подряд матчах за «Жирону». Он лучший бомбардир команды

В пятницу 24-летний украинец сделал дубль в игре Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0). Ранее Ванат забивал победные голы против «Осасуны» (1:0) и «Мальорки» (2:1).
У Ваната 7 голов в 17 матчах Ла Лиги. Он лучший бомбардир команды.
Форвард «Жироны» Владислав Ванат забил победные голы в трех подряд матчах.
В пятницу 24-летний украинец сделал дубль в игре Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0). Ранее Ванат забивал победные голы против «Осасуны» (1:0) и «Мальорки» (2:1).
У Ваната 7 голов в 17 матчах Ла Лиги. Он лучший бомбардир команды.