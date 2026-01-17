Ричмонд
Украинец Ванат забил победные голы в трех подряд матчах за «Жирону». Он лучший бомбардир команды

Форвард «Жироны» Владислав Ванат забил победные голы в трех подряд матчах.

В пятницу 24-летний украинец сделал дубль в игре Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0). Ранее Ванат забивал победные голы против «Осасуны» (1:0) и «Мальорки» (2:1).

У Ваната 7 голов в 17 матчах Ла Лиги. Он лучший бомбардир команды.