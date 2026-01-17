Переговоры «Юве» с Матета проходят позитивно. Клуб готов арендовать форварда «Пэлас» с обязательным выкупом

«Ювентус» готов арендовать француза с обязательным выкупом, при этом клубы АПЛ также проявляют интерес к Матета, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В 21 матче сезона АПЛ на счету Матета 8 голов.
«Ювентус» провел в пятницу встречу с окружением форварда «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матета. Переговоры по условиям личного контракта проходят позитивно.
«Ювентус» готов арендовать француза с обязательным выкупом, при этом клубы АПЛ также проявляют интерес к Матета, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В 21 матче сезона АПЛ на счету Матета 8 голов.