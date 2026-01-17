Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.08
П2
1.93
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.25
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.01
П2
1.43
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Защитник «Рубина» Тесленко: «Делать коррекцию зрению было очень страшно, но я быстро восстановился — в этот же день смог улететь домой»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко рассказал, как перенес операцию по коррекции зрения.

— Вы пропустили несколько матчей перед перерывом. Что случилось?

— Я немного повредил заднюю поверхность бедра. Тренерский штаб решил не рисковать и дал мне возможность восстановиться. Сейчас все в порядке.

— Существует вероятность, что вы завершите карьеру из-за проблем со зрением?

— Такое уже не может случиться. Я сделал коррекцию зрения где-то год назад. После этого глаза вернулись в абсолютную норму. Делать коррекцию было очень страшно. Любое вмешательство вызывает страх у каждого человека. Но я очень быстро восстановился. В этот же день я смог улететь домой.

— В команде не сравнивали вас с Аршавиным из-за проблем со зрением?

— Нет, все называют меня Тесла, — сказал Тесленко.