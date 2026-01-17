Защитник «Рубина» Тесленко: «Делать коррекцию зрению было очень страшно, но я быстро восстановился — в этот же день смог улететь домой»

— Такое уже не может случиться. Я сделал коррекцию зрения где-то год назад. После этого глаза вернулись в абсолютную норму. Делать коррекцию было очень страшно. Любое вмешательство вызывает страх у каждого человека. Но я очень быстро восстановился. В этот же день я смог улететь домой.