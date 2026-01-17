Защитник «Рубина» Тесленко: «Делать коррекцию зрению было очень страшно, но я быстро восстановился — в этот же день смог улететь домой»

— Вы пропустили несколько матчей перед перерывом. Что случилось?
— Я немного повредил заднюю поверхность бедра. Тренерский штаб решил не рисковать и дал мне возможность восстановиться. Сейчас все в порядке.
— Существует вероятность, что вы завершите карьеру из-за проблем со зрением?
— Такое уже не может случиться. Я сделал коррекцию зрения где-то год назад. После этого глаза вернулись в абсолютную норму. Делать коррекцию было очень страшно. Любое вмешательство вызывает страх у каждого человека. Но я очень быстро восстановился. В этот же день я смог улететь домой.
— В команде не сравнивали вас с Аршавиным из-за проблем со зрением?
— Нет, все называют меня Тесла, — сказал Тесленко.