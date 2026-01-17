Игорь Семшов: «Локомотиву» будет тяжеловато включиться в чемпионскую гонку. Тем более что ушел Баринов"

«Думаю, что три клуба будут бороться за чемпионство в оставшейся части сезона. Это “Зенит”, “Краснодар” и ЦСКА, который хорошо усилился. Времени для раскачки нет, в еврокубках мы сейчас не участвуем, так что борьба начнется сразу. Что касается “Локомотива”, то ему будет тяжеловато включиться в чемпионскую гонку. Тем более что ушел Баринов.