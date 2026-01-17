Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.09
П2
1.93
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.00
П2
1.43
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.62
П2
10.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.60
П2
3.20
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.56
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.90
П2
2.75
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.39
П2
5.23
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.03
П2
4.38
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.40
П2
3.55
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.98
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.26
П2
3.22
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.03
П2
4.65
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.06
П2
2.26
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
7.50
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Пеп о Холанде: «Единственный форвард в мире, совершающий больше фолов, чем защитники против него. Не понимаю, почему каждый раз, когда Эрлинг касается соперника, это считается фолом с его стороны»

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола недоволен отношением судей к форварду «горожан» Эрлингу Холанду.

Источник: Sports

"Эрлинг — единственный нападающий в мире, который совершает больше фолов, чем защитники против него. Он единственный нападающий в моей жизни, который совершает против защитников больше фолов, чем они против него.

Я никогда такого не видел. В начале сезона судья (глава английского судейского корпуса Говард Уэбб — Спортс«) говорил, что будет наоборот. Но это не так. Вы видели, что происходит в штрафных, не только в матчах “Манчестер Сити”? Я не знаю, как вратари выдерживают толчки и что с ними там происходит. Я этого не понимаю и я не понимаю, почему каждый раз, когда Эрлинг касается соперника, это считается фолом со стороны Эрлинга», — сказал Гвардиола.