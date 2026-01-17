Ричмонд
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.09
П2
1.93
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.00
П2
1.43
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.62
П2
10.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.60
П2
3.20
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.56
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.85
П2
2.70
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.39
П2
5.23
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.03
П2
4.38
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.40
П2
3.55
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.98
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.26
П2
3.22
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.03
П2
4.65
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.06
П2
2.26
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
7.50
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Экс-хавбек «Спартака» Рыжков: «Лаудруп говорил однотонно, но от этого становилось гораздо страшнее, чем от криков»

Бывший хавбек «Спартака» Владислав Рыжков поделился воспоминаниями о работе под руководством экс-тренера красно-белых Микаэля Лаудрупа.

— Лаудруп играл в «Барселоне» великого Кройфа. К вам на тренировки что-то оттуда переносил?

— Конечно! Микаэль и сам играл с нами — на потрясающем уровне. Если бы не физика, спокойно выходил бы за «Спартак». Все упражнения Лаудрупа были классные — все с мячом. Квадраты — кайф. Каждое упражнение направлял на то, чтобы команда прибавляла.

— Тогда почему он не добился результата в «Спартаке»?

— Его подвела потеря кадров. Сломался Веллитон — его очень не хватало. Алекса взяли чуть позже. В обойме были мы, молодые футболисты, но нам было по 18−20 лет, поэтому не могли стабильно играть хорошо.

— Он не был слишком мягким с игроками?

— Ну, оштрафовать он мог любого. Однажды у Алекса заиграл телефон в раздевалке во время установки — Лаудруп наказал его на 5 тысяч долларов. Ему было все равно, молодой ты или взрослый.

Да, Микаэль постоянно говорил однотонно, не повышал голос. Но от такого способа становилось гораздо страшнее, чем от криков. Лаудруп говорил по-испански, поэтому мы, русские ребята, каждый раз в неведении ждали, что скажет переводчик, — сказал Рыжков.