Экс-хавбек «Спартака» Рыжков: «Лаудруп говорил однотонно, но от этого становилось гораздо страшнее, чем от криков»

— Лаудруп играл в «Барселоне» великого Кройфа. К вам на тренировки что-то оттуда переносил?
— Конечно! Микаэль и сам играл с нами — на потрясающем уровне. Если бы не физика, спокойно выходил бы за «Спартак». Все упражнения Лаудрупа были классные — все с мячом. Квадраты — кайф. Каждое упражнение направлял на то, чтобы команда прибавляла.
— Тогда почему он не добился результата в «Спартаке»?
— Его подвела потеря кадров. Сломался Веллитон — его очень не хватало. Алекса взяли чуть позже. В обойме были мы, молодые футболисты, но нам было по 18−20 лет, поэтому не могли стабильно играть хорошо.
— Он не был слишком мягким с игроками?
— Ну, оштрафовать он мог любого. Однажды у Алекса заиграл телефон в раздевалке во время установки — Лаудруп наказал его на 5 тысяч долларов. Ему было все равно, молодой ты или взрослый.
Да, Микаэль постоянно говорил однотонно, не повышал голос. Но от такого способа становилось гораздо страшнее, чем от криков. Лаудруп говорил по-испански, поэтому мы, русские ребята, каждый раз в неведении ждали, что скажет переводчик, — сказал Рыжков.