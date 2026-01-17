Кэррик об «МЮ»: «Хотим планировать улучшение результатов и после этого сезона»

44-летнего специалиста назначили до конца текущего сезона после отставки Рубена Аморима.
"Конечно, я не прихожу с мыслью, что нужно просто идти от недели к неделе, от матча к матчу и отмечать каждую игру галочкой. Думаю, мы хотим планировать улучшение результатов и после этого сезона. Все, что я могу контролировать — это то, что мы даем игрокам и какую создаем атмосферу в команде. Это главный приоритет, а дальше будет видно.
Я здесь, потому что мне нравится эта роль, я хотел ее выполнять, и для меня огромная честь занимать эту должность. Вот такая у меня позиция, и это не изменится, независимо от срока продолжительности [контракта]. Я здесь, чтобы сделать все возможное, и, надеюсь, у меня достаточно большой опыт, чтобы понимать, куда нам нужно двигаться, и я постараюсь помочь в этом", — сказал Кэррик.