Кэррик об «МЮ»: «Хотим планировать улучшение результатов и после этого сезона»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.61
X
4.12
П2
1.98
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.75
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.93
П2
1.43
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.67
П2
11.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.50
П2
3.50
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.52
П2
2.95
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.80
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.32
П2
5.00
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.96
П2
4.12
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.45
П2
3.57
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.86
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.78
X
3.14
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.89
П2
7.60
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.63
П2
8.50
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.11
X
4.25
П2
1.57
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.90
П2
1.61
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.50
П2
5.03
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.68
П2
3.95
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Кэррик об «МЮ»: «Хотим планировать улучшение результатов и после этого сезона»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик допустил, что останется в клубе на следующий сезон.

Источник: Спортс"

44-летнего специалиста назначили до конца текущего сезона после отставки Рубена Аморима.

"Конечно, я не прихожу с мыслью, что нужно просто идти от недели к неделе, от матча к матчу и отмечать каждую игру галочкой. Думаю, мы хотим планировать улучшение результатов и после этого сезона. Все, что я могу контролировать — это то, что мы даем игрокам и какую создаем атмосферу в команде. Это главный приоритет, а дальше будет видно.

Я здесь, потому что мне нравится эта роль, я хотел ее выполнять, и для меня огромная честь занимать эту должность. Вот такая у меня позиция, и это не изменится, независимо от срока продолжительности [контракта]. Я здесь, чтобы сделать все возможное, и, надеюсь, у меня достаточно большой опыт, чтобы понимать, куда нам нужно двигаться, и я постараюсь помочь в этом", — сказал Кэррик.