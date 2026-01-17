Наумов об уходе Баринова из «Локо»: «Вина Леонченко, он был очень слабым руководителем. Ротенберг уже не мог ничего поделать»

Сейчас мы увидим, будут ли проблемы у «Локомотива» в центре поля… Баринов всегда выполнял очень большой объем работы. Дмитрий не очень техничный игрок, но он боец, лидер и пахарь на поле. Он всегда был лидером в раздевалке. По уважению со стороны партнеров по команде это было видно. Баринов добился всего в «Локомотиве» своим трудом. В этом плане он очень хороший игрок", — сказал Наумов.