Артем Дзюба заявил, что уже не перейдет в китайский клуб

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.13
П2
1.98
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.75
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.92
П2
1.43
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.65
П2
11.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.50
П2
3.50
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.52
П2
2.91
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.80
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.32
П2
5.00
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.92
П2
4.13
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.45
П2
3.57
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.83
П2
12.75
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.09
П2
4.70
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.78
X
3.14
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.89
П2
7.50
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.61
П2
8.50
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.06
X
4.21
П2
1.58
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.91
П2
1.60
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.51
П2
5.00
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.69
П2
3.96
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.34
П2
1.53
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.53
П2
2.68
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.29
П2
1.59
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2

Артем Дзюба заявил, что уже не перейдет в китайский клуб

Футболист выразил надежду, что возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий вернется в Россию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба исключил переход в китайский футбольный клуб. Об этом Дзюба рассказал ТАСС.

С 2023 года главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа» является Леонид Слуцкий, с которым Дзюба работал в сборной России.

«В китайский клуб я точно не поеду. Что касается Леонида Слуцкого, я очень надеюсь, что Викторович вернется в Россию, возглавит какой-нибудь топ-клуб, увеличит свой рекорд, по-моему, среди тренеров, — сказал Дзюба. — Здесь будет выигрывать. Я думаю, что как еврокубки вернутся, есть большой шанс, что Слуцкий сюда вернется».

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист является воспитанником московского «Спартака», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два — кубка страны, четыре — суперкубка. Также выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше