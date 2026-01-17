Артем Дзюба: «Уровень РПЛ упал, но не так сильно, как об этом все кричат»

"Уровень лиги у нас упал и 100% просел по сравнению с тем, что было раньше, но не так сильно, как об этом все кричат.
Уровень у нашей лиги падает, потому что сейчас иностранцы стали менее качественными. Но еще много ребят пришли из ФНЛ, грубо говоря. Не может быть такого, что из ФНЛ придет много ребят, а чемпионат усилится", — сказал Дзюба.
