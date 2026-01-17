У «Баварии» 16 побед и 2 ничьих в Бундеслиге, общий счет — 71:14. Мюнхенцы лидируют с 11-очковым отрывом от «Дортмунда»

Команда Венсана Компани лидирует в таблице с 11-очковым отрывом от «Боруссии» Дортмунд.
В этом сезоне мюнхенцы ни разу не проиграли в Бундеслиге. На их счету 16 побед и 2 ничьих, общий счет — 71:14.
24 января «Бавария» примет «Аугсбург».
Сегодня «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» (5:1) в 18-м туре Бундеслиги.
Команда Венсана Компани лидирует в таблице с 11-очковым отрывом от «Боруссии» Дортмунд.
В этом сезоне мюнхенцы ни разу не проиграли в Бундеслиге. На их счету 16 побед и 2 ничьих, общий счет — 71:14.
24 января «Бавария» примет «Аугсбург».