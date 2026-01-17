Кин против назначения Кэррика на постоянной основе после 2:0 с «Сити»: «Он в “МЮ” всего три дня. Сценарий был идеальный, все доступны, соперник не в форме. Сыграли роль тайминг и немного уда

И если он финиширует четвертым и не получит постоянную работу, это все равно приведет к тому, что Кэррик получит другую должность, потому что люди видят и слышат, как он себя ведет. Он был великолепен. Он был спокоен, и «Юнайтед» играл в хороший футбол. Но большинство людей, которые взяли бы эту работу сегодня, играли бы точно так же", — сказал Кин.