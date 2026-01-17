Кин против назначения Кэррика на постоянной основе после 2:0 с «Сити»: «Он в “МЮ” всего три дня. Сценарий был идеальный, все доступны, соперник не в форме. Сыграли роль тайминг и немного уда

Сегодня «МЮ» в первом матче при Кэррике обыграл «Ман Сити» в АПЛ (2:0).
«Он здесь всего три дня… для него это был идеальный сценарий. Все доступны. Ты принимаешь дома “Манчестер Сити”, который сейчас не в форме. Могло быть и удаление — сыграли роль тайминг и немного удачи, и они этим воспользовались.
Какова его цель — финишировать четвертым? Именно об этом и должен думать «Юнайтед». Мы не должны сидеть и ломать голову: «А сможет ли “Юнайтед” стать четвертым?» Четвертое место — реальная цель. Последние несколько месяцев мы говорили, что с учетом текущей ситуации в лиге у «Юнайтед» есть шанс занять четвертое место. Мы не о каких-то чудесах говорим.
И если он финиширует четвертым и не получит постоянную работу, это все равно приведет к тому, что Кэррик получит другую должность, потому что люди видят и слышат, как он себя ведет. Он был великолепен. Он был спокоен, и «Юнайтед» играл в хороший футбол. Но большинство людей, которые взяли бы эту работу сегодня, играли бы точно так же", — сказал Кин.