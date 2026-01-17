Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
6.80
X
3.84
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.55
П2
2.70
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.30
П2
1.59
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Кин против назначения Кэррика на постоянной основе после 2:0 с «Сити»: «Он в “МЮ” всего три дня. Сценарий был идеальный, все доступны, соперник не в форме. Сыграли роль тайминг и немного уда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире Sky Sports отреагировал на предложение Даниэла Старриджа назначить Майкла Кэррика главным тренером «МЮ» на постоянной основе.

Источник: Спортс"

Сегодня «МЮ» в первом матче при Кэррике обыграл «Ман Сити» в АПЛ (2:0).

«Он здесь всего три дня… для него это был идеальный сценарий. Все доступны. Ты принимаешь дома “Манчестер Сити”, который сейчас не в форме. Могло быть и удаление — сыграли роль тайминг и немного удачи, и они этим воспользовались.

Какова его цель — финишировать четвертым? Именно об этом и должен думать «Юнайтед». Мы не должны сидеть и ломать голову: «А сможет ли “Юнайтед” стать четвертым?» Четвертое место — реальная цель. Последние несколько месяцев мы говорили, что с учетом текущей ситуации в лиге у «Юнайтед» есть шанс занять четвертое место. Мы не о каких-то чудесах говорим.

И если он финиширует четвертым и не получит постоянную работу, это все равно приведет к тому, что Кэррик получит другую должность, потому что люди видят и слышат, как он себя ведет. Он был великолепен. Он был спокоен, и «Юнайтед» играл в хороший футбол. Но большинство людей, которые взяли бы эту работу сегодня, играли бы точно так же", — сказал Кин.