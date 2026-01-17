Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Марсель
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.65
П2
3.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
2.80
П2
1.82
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

«На кону имидж Африки. Мане не выиграл “Золотой мяч”, потому что люди не воспринимали Кубок Африки всерьез». Тренер Сенегала Тиав о проблемах с организацией перед финалом

Тренер сборной Сенегала Пап Тиав обратил внимание на важность решения проблем с организацией финала Кубка Африки в Марокко.

Ранее Федерация футбола Сенегала пожаловалась в Конфедерацию африканского футбола на условия в Марокко перед финалом Кубка Африки. Игрокам сборной пришлось пробираться через толпу на вокзале.

"Вы видели произошедшее. Я предпочитаю не говорить об этом, наша федерация уже высказалась.

На кону имидж Африки. Раньше нашему турниру не уделялось должного внимания, но теперь все взгляды прикованы к нам. Не надо шутить с нашими игроками. К сожалению, Садио Мане не смог выиграть «Золотой мяч», потому что люди не воспринимали Кубок Африки всерьез.

Мы видели, как организован турнир. Нам нужно завершить его на хорошей ноте", — сказал Тиав.

Финал между Марокко и Сенегалом состоится завтра в 22:00 по московскому времени.