«На кону имидж Африки. Мане не выиграл “Золотой мяч”, потому что люди не воспринимали Кубок Африки всерьез». Тренер Сенегала Тиав о проблемах с организацией перед финалом

Ранее Федерация футбола Сенегала пожаловалась в Конфедерацию африканского футбола на условия в Марокко перед финалом Кубка Африки. Игрокам сборной пришлось пробираться через толпу на вокзале.
"Вы видели произошедшее. Я предпочитаю не говорить об этом, наша федерация уже высказалась.
На кону имидж Африки. Раньше нашему турниру не уделялось должного внимания, но теперь все взгляды прикованы к нам. Не надо шутить с нашими игроками. К сожалению, Садио Мане не смог выиграть «Золотой мяч», потому что люди не воспринимали Кубок Африки всерьез.
Мы видели, как организован турнир. Нам нужно завершить его на хорошей ноте", — сказал Тиав.
Финал между Марокко и Сенегалом состоится завтра в 22:00 по московскому времени.