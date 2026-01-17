АПЛ о том, почему «Арсеналу» не дали пенальти в игре с «Ноттингемом»: «Мяч отскочил от плеча Айны, рука была в естественном положении»

Защитник «Ноттингема» Ола Айна коснулся мяча рукой в своей штрафной на 80-й минуте. Судья Майкл Оливер обсудил момент с арбитрами ВАР, не подходя к монитору, и не стал назначать пенальти. Игра закончилась со счетом 0:0.
«Решение судьи не назначать пенальти в пользу “Арсенала” было проверено и подтверждено системой ВАР. Было установлено, что мяч сначала отскочил от плеча Айны, при этом его рука находилась в естественном положении», — говорится в сообщении матч-центра АПЛ.
Фото: скриншот трансляции.