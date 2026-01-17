Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Марсель
3
Все коэффициенты
П1
46.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.80
П2
3.35
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
2.80
П2
1.77
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

АПЛ о том, почему «Арсеналу» не дали пенальти в игре с «Ноттингемом»: «Мяч отскочил от плеча Айны, рука была в естественном положении»

В АПЛ объяснили, почему «Арсенал» не получил право на пенальти в матче с «Ноттингем Форест».

Защитник «Ноттингема» Ола Айна коснулся мяча рукой в своей штрафной на 80-й минуте. Судья Майкл Оливер обсудил момент с арбитрами ВАР, не подходя к монитору, и не стал назначать пенальти. Игра закончилась со счетом 0:0.

«Решение судьи не назначать пенальти в пользу “Арсенала” было проверено и подтверждено системой ВАР. Было установлено, что мяч сначала отскочил от плеча Айны, при этом его рука находилась в естественном положении», — говорится в сообщении матч-центра АПЛ.

Фото: скриншот трансляции.