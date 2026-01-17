Гендиректор «Црвены Звезды» о Маркиньосе: «Не предлагали “Спартаку” 5 млн евро. Не заинтересованы в нем»

Ранее появилась информация, что «Спартак» не продал Маркиньоса «Црвене Звезде» за 5 млн евро и хочет 8 млн.
«Нет, мы не предлагали “Спартаку” 5 миллионов евро. Мы не заинтересованы в нем. Это слухи», — заявил Терзич.
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич опроверг интерес клуба к полузащитнику «Спартака» Маркиньосу.
Ранее появилась информация, что «Спартак» не продал Маркиньоса «Црвене Звезде» за 5 млн евро и хочет 8 млн.
«Нет, мы не предлагали “Спартаку” 5 миллионов евро. Мы не заинтересованы в нем. Это слухи», — заявил Терзич.