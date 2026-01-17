Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.66
П2
3.35
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
2.80
П2
1.77
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Дайч о руке Айны в матче с «Арсеналом»: «Футбол можно закрывать, если начнут ставить такие пенальти. И что насчет нашего пенальти?»

Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч не считает, что «Арсенал» должен был получить пенальти в матче АПЛ (0:0).

Защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна коснулся мяча рукой в своей штрафной на 80-й минуте. Судья Майкл Оливер обсудил момент с арбитрами ВАР, не подходя к монитору, и не стал назначать пенальти.

"Если такие пенальти начнут назначать, придется смириться. Но это было бы нелепо. Нужно быть осторожнее с такими моментами. Футбол можно закрывать, если начнут ставить такие пенальти.

И что насчет нашего [пенальти в моменте на 37-й минуте, когда Юрриен Тимбер сфолил на Каллуме Хадсон-Одои]? Момент был прямо на линии штрафной, говорят, что это было за пределами штрафной, но Хадсон-Одои мчался в штрафную на полной скорости. Он бы туда добрался", — заявил Дайч.

Артета про 0:0 с «Ноттингемом»: «Не понимаю, почему не назначен чистый пенальти. И у “Арсенала” было 4 очень, очень явных момента — надо реализовывать».