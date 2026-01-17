Дайч о руке Айны в матче с «Арсеналом»: «Футбол можно закрывать, если начнут ставить такие пенальти. И что насчет нашего пенальти?»

И что насчет нашего [пенальти в моменте на 37-й минуте, когда Юрриен Тимбер сфолил на Каллуме Хадсон-Одои]? Момент был прямо на линии штрафной, говорят, что это было за пределами штрафной, но Хадсон-Одои мчался в штрафную на полной скорости. Он бы туда добрался", — заявил Дайч.