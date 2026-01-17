Ричмонд
Арбелоа о «Реале»: «Когда видишь 15 кубков чемпионов на стадионе, то понимаешь масштаб лучшей команды в мире и в истории. Чувствую себя особенным, когда понимаю, что я часть “Мадрида”

Альваро Арбелоа отметил значимость «Реала» для мирового футбола и лично для него.

«Когда я впервые вошел в раздевалку, то сразу почувствовал, что такое “Реал”, историю клуба, требования и то, насколько это здорово — быть тут каждый день.

Я провел тут много лет, но я по-прежнему чувствую себя особенным, когда каждое утро просыпаюсь и понимаю, что являюсь частью клуба.

Я был тут игроком молодежки, игроком основной команды, послом, тренером молодежки, а теперь и тренером основы.

Когда ты попадаешь на стадион и видишь 15 кубков европейских чемпионов, то понимаешь масштаб лучшей команды в мире и в истории", — сказал Арбелоа.