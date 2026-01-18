Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.87
П2
2.91
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.74
П2
3.31
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.06
П2
1.75
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.24
П2
5.53
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
9.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.27
П2
2.70
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.21
П2
5.29
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.62
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.05
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.73
П2
12.00
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.14
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.72
П2
1.64
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2

Бразилия Кака стала двукратным обладателем Кингс ЧМ. В финале бразильцы разгромили сборную Чили Видаля

В решающем матче Кингс ЧМ сборная Бразилии сыграла против сборной Чили.

Источник: Спортс"

Бразилия (Кака) — Чили (Видаль) — 6:2.

Президентами сборной Чили являются Артуро Видаль и стример Shelao, Бразилии — представители бразильской Кингс Лиги во главе с Кака.

Финал прошел на «Трайдент Арене» в городе Гуарульюс в Бразилии. Решающий матч посетили 41 316 зрителей. Игру посетили Неймар, Роналдо, а также президент Кингс Лиги Жерар Пике.

Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине победила сборная Бразилии, обыграв в финале Колумбию (6:2). Тот матч на «Альянц Стэдиум» посетили 40 153 зрителя.

Я бумер, которому Пике пытался продать ЧМ по медиафутболу. Получилось?