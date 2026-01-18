Бразилия (Кака) — Чили (Видаль) — 6:2.
Президентами сборной Чили являются Артуро Видаль и стример Shelao, Бразилии — представители бразильской Кингс Лиги во главе с Кака.
Финал прошел на «Трайдент Арене» в городе Гуарульюс в Бразилии. Решающий матч посетили 41 316 зрителей. Игру посетили Неймар, Роналдо, а также президент Кингс Лиги Жерар Пике.
Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине победила сборная Бразилии, обыграв в финале Колумбию (6:2). Тот матч на «Альянц Стэдиум» посетили 40 153 зрителя.
Я бумер, которому Пике пытался продать ЧМ по медиафутболу. Получилось?