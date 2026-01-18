Регилон о переходе в «Интер Майами»: «Это мечта — разделить с Месси моменты на поле. Здорово наблюдать даже за его разминкой»

Бывший защитник «Реала», «Тоттенхэма», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» присоединился к команде, за которую выступает Лионель Месси.
Об игре с Месси.
«Это мечта — быть здесь, разделить моменты на поле с Лео. Любому футболисту было бы здорово наблюдать даже за его разминкой».
О том, как его встретили бывшие игроки «Барселоны».
«Намного лучше, чем я ожидал. Все, что происходит на поле, остается на поле. Прием был впечатляющим, я не представлял такого и в самых лучших мечтах».
О том, что сменил в клубе Жорди Альбу.
«Жорди незаменим, он лучший левый защитник в истории Испании», — заявил Регилон на пресс-конференции перед своей первой тренировкой.