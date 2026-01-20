Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
1
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
1.11
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в “Локомотиве”, чтобы заматереть»

Экс-тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о будущем 20-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Источник: Спортс"

— Безусловно, Алексей Батраков может вырасти в большого игрока, но он пока что находится на стадии развития. Считаю, что ему нужно еще пару лет поиграть, заматереть, потому что в таком возрасте футболистам свойственна нестабильность.

— Когда Батраков будет готов к переезду в Европу?

— Батракову нельзя спешить, потому что в европейских первенствах другой уровень сопротивления, другой уровень интенсивности. В Европе дают один шанс, второго не будет. Пусть посмотрит на то, в какой ситуации оказался Арсен Захарян, который, как только заиграл в «Динамо», сразу перешел в «Реал Сосьедад», а теперь сидит на скамейке запасных.

Считаю, что Батракову нужно доиграть этот сезон и провести еще как минимум один в «Локомотиве» под руководством Михаила Галактионова, — сказал Юран.

