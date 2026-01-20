Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в “Локомотиве”, чтобы заматереть»

— Батракову нельзя спешить, потому что в европейских первенствах другой уровень сопротивления, другой уровень интенсивности. В Европе дают один шанс, второго не будет. Пусть посмотрит на то, в какой ситуации оказался Арсен Захарян, который, как только заиграл в «Динамо», сразу перешел в «Реал Сосьедад», а теперь сидит на скамейке запасных.