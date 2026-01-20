Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в “Локомотиве”, чтобы заматереть»

— Безусловно, Алексей Батраков может вырасти в большого игрока, но он пока что находится на стадии развития. Считаю, что ему нужно еще пару лет поиграть, заматереть, потому что в таком возрасте футболистам свойственна нестабильность.
— Когда Батраков будет готов к переезду в Европу?
— Батракову нельзя спешить, потому что в европейских первенствах другой уровень сопротивления, другой уровень интенсивности. В Европе дают один шанс, второго не будет. Пусть посмотрит на то, в какой ситуации оказался Арсен Захарян, который, как только заиграл в «Динамо», сразу перешел в «Реал Сосьедад», а теперь сидит на скамейке запасных.
Считаю, что Батракову нужно доиграть этот сезон и провести еще как минимум один в «Локомотиве» под руководством Михаила Галактионова, — сказал Юран.